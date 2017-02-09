AirAsia高雄旅展下殺優惠 高雄吉隆坡單趟1888元
「2017高雄展覽館春季旅展暨美食伴手禮展」將於明(10日)起至13日在高雄展覽館盛大登場，亞洲低成本航空領導品牌AirAsia瞄準南台灣民眾對旅遊規劃渴望，於旅展期間打出「搭飛機比搭高鐵便宜」下殺優惠，供南台灣消費者不同的旅遊新選擇，推出高雄-吉隆坡單趟新台幣1,888元(未稅)起，同時深受南台灣民眾歡迎的熱門景點如檳城、蘭卡威、普吉島、峇里島也推出單趟新台幣2,748元(未稅)起優惠。
其他直飛航線如台北-馬尼拉、宿霧也同步推出單趟機票新台幣1,088元(未稅)起，台北-吉隆坡機票單趟新台幣1,988元(未稅)起。除此之外，深受台灣人喜愛的澳洲如伯斯、墨爾本、雪梨等景點，單趟6,048元(未稅)起。出發日期為2017年2月14日至2017年7月6日。
此外，AirAsia更與亞洲著名旅遊體驗預訂平台Klook客路合作，推出購買AirAsia機票享泰國普吉4G/3G電話卡5折、吉隆坡機場快線車票與馬來西亞4G網路卡7折優惠，同時指定行程可享9折優惠。
高雄展覽館地址在高雄市前鎮區成功二路39號，AirAsia攤位號碼是215。
(工商)
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