美向中遞橄欖枝？川普致信習近平祝雞年興旺

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我要評比

據白宮消息，美國總統川普當地時間8日致信中國國家主席習近平，感謝習主席祝賀川普總統就任，並祝願中國人民元宵節快樂，雞年興旺。

川普聲明還說，他期待同習主席共同推動惠及兩國的建設性中美關係。

(旺報)