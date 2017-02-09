NBA》巴克利回擊了！這次韋德與格林中槍

巴克利真的打算得罪所有當今球星才肯甘願。(美聯社資料照)

「惡漢」球評巴克利似乎罵球員上了癮，先前痛批「小皇帝」詹姆斯還不滿足，這次又把矛頭對準幫詹皇護航的「閃電俠」韋德與「追夢」卓拉蒙格林，痛罵當今世代的球星，只會搞小團體，一批評到他們，就只會用仇恨回應。

「這個新一世代的球員，只會搞小團體，他們一起打球，也都從AAU(美國業餘體育聯盟)出身的，」巴克利提到韋德與格林時表示，「任何針對他們的批評，他們都當成仇恨，就算那些批評是公正的，他們也是當成仇恨看待。」

「所有我的答案是不，我一點也不會受到那些年輕世代球員說話影響，老實說他們只會搞小團體，也說不出什麼好話。」巴克利會針對韋德與格林嗆聲，主因是韋德上周要巴克利閉嘴，格林則說沒拿過總冠軍的人別講話。

巴克利也對最近尼克內部風波提出看法，「菲爾傑克生的意思就是要惹毛安森尼，逼他接受交易，就這麼簡單，因為安森尼擁有交易否決權，因為假如安森尼不肯離開，傑克生就沒法展開他的尼克重建計畫。」

(中時電子報)