經紀人半夜產子 姚晨充當助產士「日後可兼職」

姚晨今晨充當助產士！（圖／達志影像）

「微博女王」姚晨不僅事業有成，她更是兩個孩子的媽，未知是否因對生孩子有經驗，她的經紀人張蕾今晨產子，姚晨不僅放下工作陪同，甚至自爆「客串了一把助產士」，更笑稱未來說不定能兼職！

姚晨對自家員工向來是出了名的疼愛，她的經紀人張蕾今晨生產，她不僅放下工作陪同，甚至當了助產士，她自誇「技術之專業把自己都折服了！」更表示未來說不定還能兼差幫助產，笑壞粉絲。

而許多熟悉姚晨經紀人的網友，也紛紛送上祝福，姚晨也期許經紀人的兒子「毛豆」未來幸福無邊、快樂無比，畫面超級有愛。

(中時電子報)