重慶銅梁火龍登台 南投燈會看得到
南投縣政府邀中國大陸重慶「銅梁火龍」今天到11日來台灣表演，晚間在南投燈會附近場地演出，難得一見，歡迎民眾欣賞。
南投縣政府規劃「南投燈會、沙雕藝術、恐龍展」，主展區在南投縣農工商會展中心，民眾白天可賞沙雕、看恐龍，夜間欣賞繽紛花燈，配合燈會，邀重慶「銅梁火龍」來台表演，3天4場次，演出地點在貓羅溪畔順溪北路「漂紗舞台」，從燈會步行15分鐘可達。
「銅梁火龍」表演日期與時間為9日晚間7時、10日晚間7時、11日晚間7時及8時30分，縣府今天晚間舉辦首演，並邀達德商工戰鼓隊、營北國中舞龍隊、嘉和國小扯鈴隊、達德商工舞龍獅隊輪番暖場，重頭戲「銅梁火龍」表演10分鐘，總計1小時各式表演精彩可期。
縣府觀光處表示，重慶「銅梁火龍」是自明朝流傳至今的民俗技藝，將生鐵熔化成鐵水，再往空中打出熾熱火花，火龍在煙、火之間飛舞，充滿視覺震撼、難得一見，是當地最富盛名的民俗文化，道具由中國大陸運到台灣，40多名成員將帶來原汁原味的銅梁火龍秀。
觀光處表示，南投燈會雞年主燈以玉山、天然花卉為設計概念，並透過聲、光、形、影襯托氣勢，命名為「吉鳴春曉」，還有來自中國大陸杭州、諸暨、上海、四川、香港的「好朋友聯盟」燈區，及「鳳迎平安賀新春」、「樂旅夢工場」等12個主題燈區。1060209
(中央社)
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