屏東校園女屍 待家屬確認身分

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屏東縣高樹鄉廣福國小籃球場旁，9日早上被民眾發現1名半裸女屍，警方從校園外的排水溝找到1輛機車，查到車主是25歲邱姓女子，但是否就是死者，待家屬確認。中央社記者郭芷瑄攝 106年2月9日

屏東縣高樹鄉廣福國小籃球場旁，今天早上被民眾發現一名半裸女屍，警方從校園外的排水溝找到一輛機車，查到車主是25歲邱姓女子，但是否就是死者，待家屬確認。

警方表示，今天清晨6時許，到學校運動的民眾發現屍體，隨即報警，警方封鎖現場並由鑑識人員前往鑑識，女子下半身裸露。

警方表示，女子臉部嚴重腫脹變形，頭部有外傷，雖然褲子被脫到膝蓋，但沒有被性侵。

警方在校門口外的排水溝內發現一輛機車，車主是住在高雄市美濃區的25歲邱姓女子，是否車主就是死者，警方正待家屬到場確認。1060209

(中央社)