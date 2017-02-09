塞申斯掌司法部 能否獨立於川普受關注
儘管針對共和黨籍聯邦參議員塞申斯的民權紀錄，以及他能否獨立於總統川普、勝任美國最高執法官員展開尖刻辯論，美國國會參議院今天仍確認由塞申斯出任司法部長。
法新社報導，參院進行幾乎是貫徹黨意的表決，以52對47票通過塞申斯（Jeff Sessions）為第84任司法部長，民主黨僅西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）跑票支持居多數的共和黨。
川普（Donald Trump）斥責民主黨龜速進行新政府內閣人事確認，抨擊他們前所未見的阻撓「很丟臉」。
他對塞申斯任命案遭延宕似乎特別氣憤。外界普遍認為，川普反移民政策是從塞申斯那裡獲得啟發。川普15名閣員中，目前僅6人獲確認。閣員之外，中央情報局局長和駐聯合國大使已獲參院確認。
塞申斯將職掌司法部，率領包括全國93名聯邦檢察官在內的11萬3000名員工。
川普簽署行政命令暫時阻止所有難民和7個穆斯林為主的國家國民入境，成為他入主白宮迄今最富爭議性的行動。塞申斯將在錯綜複雜的法律辯論聲中就任。
出身上流社會的塞申斯跟川普一樣70歲，很早就對川普相挺的他，一路走來在川普競選和交接團隊中都是關鍵人物。
塞申斯1981到1993年擔任阿拉巴馬州檢察官；1994年起任該州首席檢察官兩年；1996年當選參議員。
不過，1986年國會參院1個委員會基於他過去對黑人，以及他同情三K黨（Ku Klux Klan）的論調，否決他擔任法官的提名案，使其生涯在1986年瀕臨中斷。（譯者：中央社何宏儒）1060209
(中央社)
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