鹽水蜂炮將登場 元宵節下午起交管

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台南鹽水蜂炮活動將於明天開始為期兩天兩夜的熱鬧場面，警方將從11日元宵節當天下午3時起實施交管，管制汽車進入主要街道。參加的民眾也應做好安全措施，避免受傷。

鹽水蜂炮活動將於明天上午啟炮，神轎隊伍接著展開兩天兩夜的平安繞境行程。不少在地民眾與遊客會跟著神轎隊伍，沿途體驗蜂炮炸射的快感。

蜂炮施放最高潮將是在11日的元宵節當晚，鹽水武廟也在11日晚間9 時，在鹽水國中操場安排蜂炮集中施放區，提供遊客安全欣賞蜂炮的場地。

警方預定11日下午3時起進行交通管制，除特種車輛及持有通行證者，汽車一律禁止進入鹽水，直到隔天祭典結束才解除。

鹽水民眾持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出；參觀蜂炮民眾儘量將車輛停放在下列地點或路段：

一：岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方面來車停放）。

二：新營工業區內道路（新中路、四維路、五福路、八德路及新太路等路段）兩側（供學甲、新營方面來車停放）。

三：汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方面來車停放）。

警方同時呼籲體驗蜂炮的群眾，必須穿著較厚重的衣服，並戴安全帽及護目鏡、口罩，以免被蜂炮射傷。

台南市環保局表示，蜂炮雖然空汙堪慮，但因是地方傳統重要民俗，無法中斷或停辦。元宵節當晚空汙較嚴重的時間會是在7時至12時之間，10時至12時之間最為嚴重；隔天0時後慢慢下降，要到2時以後才會恢復正常背景值。參與活動的民眾應戴上口罩來保護自身健康。1060209

(中央社)