葉毓蘭：缺乏配套彈性的一例一休就是惡法
台中地檢署因司機工作超時，遭台中市勞工局裁罰2萬元。對此，前警大教授葉毓蘭發表看法認為「缺乏配套、彈性的一例一休，就是惡法。」不僅勞資雙輸還全民受害，統聯開始帶動的物價飛漲，會讓人民遑遑不可終日。
葉毓蘭在臉書發文表示「前天才聽新竹縣警察局告訴我，一例一休完全沒有顧慮到一年365天、每天24小時，全年無休的警察機關的需求。司機工友在一例一休的規定之下，沒有辦法在深夜、周末工作，即使想要以彈性補休的方式解決，也沒有辦法。」
當然，政府可以大聲講，照用啊，付加班費就是了。葉毓蘭認為「這種說法完全是『何不食肉糜』。」因為台灣警察的預算，控制在民代的手裡，稍有不爽，就砍你預算。葉質疑警察機關經常連水電費、警用汽機車維修、保險費都付不出來，哪還能夠拿得出預算中沒有算到的一例一休後的司機工友加班費？
葉毓蘭向新任勞動部部長布林美珠喊話，請立即修法，為大家解套。可以一例一休，但是請給予雇主一些彈性！對於台中地檢署挨罰，葉毓蘭表示「這樣也罰得下去？！」地檢署應該先啟動偵查，看看能把勞基法修成這樣的立委官員，是不是阿共仔派來臥底的，準備讓台灣島沉沒？
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。