葉毓蘭：缺乏配套彈性的一例一休就是惡法

台中市勞工局長黃荷婷表示，台中地檢署因未依規定讓司機休假被罰，已開設勞基法相關的課程，避免再觸法。（資料照，盧金足攝）

台中地檢署因司機工作超時，遭台中市勞工局裁罰2萬元。對此，前警大教授葉毓蘭發表看法認為「缺乏配套、彈性的一例一休，就是惡法。」不僅勞資雙輸還全民受害，統聯開始帶動的物價飛漲，會讓人民遑遑不可終日。

葉毓蘭在臉書發文表示「前天才聽新竹縣警察局告訴我，一例一休完全沒有顧慮到一年365天、每天24小時，全年無休的警察機關的需求。司機工友在一例一休的規定之下，沒有辦法在深夜、周末工作，即使想要以彈性補休的方式解決，也沒有辦法。」

當然，政府可以大聲講，照用啊，付加班費就是了。葉毓蘭認為「這種說法完全是『何不食肉糜』。」因為台灣警察的預算，控制在民代的手裡，稍有不爽，就砍你預算。葉質疑警察機關經常連水電費、警用汽機車維修、保險費都付不出來，哪還能夠拿得出預算中沒有算到的一例一休後的司機工友加班費？

葉毓蘭向新任勞動部部長布林美珠喊話，請立即修法，為大家解套。可以一例一休，但是請給予雇主一些彈性！對於台中地檢署挨罰，葉毓蘭表示「這樣也罰得下去？！」地檢署應該先啟動偵查，看看能把勞基法修成這樣的立委官員，是不是阿共仔派來臥底的，準備讓台灣島沉沒？

(中時電子報)