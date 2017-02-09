上海居大不易 一張滬A機車牌竟要價2百萬！
上海貴為大陸經濟重鎮、又是最大城市，居住與生活成本自然居高不下，如今有大陸媒體爆出，不僅四輪的汽車牌照又貴又難取得，就連黃色的機車牌照都水漲船高，如今想取得一張能自由進出市區的「滬A」機車牌，竟要價40萬人民幣（約2百萬台幣）以上，不禁讓人感嘆上海真的居大不易。
據大陸新華網報導，從2008年起停發的上海市機車牌照，共分為黃、藍2色共5款，其中最值錢的滬A黃牌，在前年（2015）的價格即飆漲至20萬人民幣（約1百萬台幣），如今在當地媒體探訪下，透過黃牛取得的價格已上看43萬人民幣（約215萬台幣），幾乎等同於一輛新買的賓士轎車。由於上海市對於市區交通的嚴格限制，再加上該牌照的稀缺性，滬A開頭的黃色機車牌照，除了能自由進出市區不受限外，未來更能轉換成四輪汽車的牌照，讓不少人趨之若騖。
上海對於摩托車的限制，排氣量50c.c以下掛藍牌、50c.c以上則掛黃牌，並根據不同字母的分類決定你的機車能否行駛於市區之內，像滬C開頭的機車牌照便無法進入市區。同時，更因為滬A黃牌擁有轉換汽車牌照的「特權」，曾讓不少苦於汽車搖號的民眾選擇此途來取得汽車牌照。但由於官方從未有明文規定相關價格，加上供應端完全掌握在少數「黃牛」手中，無論是滬A或滬C的車牌價格目前屬於坐地起價，讓不少民眾大嘆居大不易。
(中時電子報)
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