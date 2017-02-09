越寮政府召開聯合會議 加強合作

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我要評比

越南與寮國政府間聯合委員會第39次會議昨天在越南首都河內召開，雙方同意推動兩國關係深入、務實發展，鞏固和加強越寮傳統友誼與全面合作關係。

越通社新聞網站今天報導，這項會議由越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）和寮國總理通倫．西蘇里（Thongloun Sisoulith）共同主持，兩國各部委和地方政府官員共30位代表與會。

報導指出，雙方在會中就去年越寮合作計劃協議實施情況進行評估，共同討論今年合作方向與目標。1060209

(中央社)