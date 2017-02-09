台鐵：夜班仍有3至5小時休息待命不工作

台鐵產業工會不滿現行班表過勞發起抗爭。台鐵說，現在的夜班與外界大夜班工作相比，仍有3至5小時是休息待命不工作時間。

台鐵產業工會是由車站運務人員組成，去年9月成立，產業工會認為，現行日夜輪班的班表，員工無法有完整的休假日，已嚴重危害到員工的身體健康與家庭生活，訴求增加人力改革。

台鐵說，目前車站依工作性質排3班制輪班，調配日、夜班的工作時間，也就是上一天日班，休息24小時後上一天夜班，再休息24小時後上一天日班，交接班間為上午8時與晚上8時。

台鐵說，無論日班或夜班，都有1小時休息時間，員工可自由活動，並有提供員工休息場所；夜班工作時在末班車收班及首班車發車空檔，是在車站待命並未工作，與外界大夜班工作相比，有3到5小時不工作時間。

因台鐵員工在每兩個工作班間的間隔都達24小時，除正常工時外，超過工時都以延長工時計算，勞動部也認定台鐵的勞動條件未違法。

台鐵去年9月就成立運務處輪勤輪班改進小組，邀現場輪班員工代表（含企業工會、產業工會代表），共同參加，召開6次改進會議，並未獲多數成員共識。

台鐵表示，會持續協商改善排班制度，在未完成法定勞資協商程前，仍採現行排班方式與勞動條件。

台鐵產業工會不滿排班制度，春節發起依法休假，台鐵對未依規定出勤的370多人，寄出曠職通知單，台鐵產業工會認為是打壓，今天下午要上凱道抗議，將從交通部遊行到總統府。1060209

(中央社)