鐵鍊綁身阻張志軍 魏揚改判無罪

學運成員魏揚等人被控大陸國台辦主任張志軍來台時，以鐵鍊綁身阻礙交通，一審考量犯罪動機基於公益，判決有罪但免刑，經上訴，台灣高等法院今天改判無罪。

立法院在民國103年3月通過服貿協議，引發太陽花學運，同年6月26日，張志軍來台與新北市長朱立倫會談，並前往烏來。魏揚等人於是以鐵鍊綁著身體鎖在新烏路路墩，造成來往無法通行，企圖阻擋車隊，遭警方逮捕。

檢察官依強制罪、妨害公眾往來安全罪起訴魏揚、賴品妤、拷秋勤樂團DJ陳威仲等8人。一審法院審理時，魏揚等人都不認罪，辯稱此舉是為了反對政府兩岸經貿政策，屬於言論自由範圍，並舉紅衫軍為例。

一審認為，被告行為構成強制罪，犯罪動機基於公益、目的良善，與個人私利無關，且妨害通行權僅短短20分鐘，被告經歷偵審程序已付出代價，從深化公民社會的角度來看，不應責難或遏止他們對國家社會的關懷，考量被告犯罪情節輕微，顯可憫恕，諭知免刑。

經上訴，台灣高等法院認定魏揚等人被控強制罪及公共危險罪，罪嫌不足，今天改判無罪，其中強制罪不得上訴，公共危險罪部分還可上訴。1060209

(中央社)