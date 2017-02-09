2017台灣燈會 限制使用遙控無人機
為期9天的2017台灣燈會將自11日起在雲林登場，為了賞燈民眾安全，雲林縣政府將限制使用遙控無人機，違者將依規定處罰。
雲林縣政府表示，2017台灣燈會打造虎尾、北港雙燈區，總占地50公頃，內含21個主題的特色燈區，包括布袋戲原鄉的「偶戲春秋」燈區、具東南亞5國風情的「新住民燈區」等燈區。
其中，高23公尺的主燈「鳳凰來儀」，將於11日（元宵節）晚上7時以鳳凰昂首飛揚之姿開燈，此後每半小時推出1場主燈秀，活動將延續到19日晚上10時結束。
雲林縣府表示，這是雲林縣28年來第一次舉辦台灣燈會，為使遊客安全又開心的賞燈，防範遊客受遙控無人機干擾，甚至衍生危險，燈會期間將限制使用遙控無人機。
縣府為管控活動安全，特別訂定「2017台灣燈會使用遙控無人機注意事項」，在限制飛航區使用遙控無人機，應先向縣府申請核准，違者將依行政執行法即時制止及排除。
縣府表示，為了維護遊客安全，並避免燈區內的花燈設備遭破壞，請民眾全力配合，勿在未經申請核准的下使用遙控無人機，違者將依規定處罰。1060209
(中央社)
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