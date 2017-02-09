閃光燈拍攝彭于晏 陸女看電影散場被打

我要評比

中國大陸1名女子日前在上海戲院內打開手機閃光燈拍攝偶像彭于晏，結果散場後遭人毆打。此事件還引發對於陸民看戲素質的討論。

澎湃新聞網今天報導，秦姓女子大年初二帶著母親和女兒去看電影，看到彭于晏出場，激動地2次拿手機開著閃光燈拍照。

秦女離開放映廳時，被坐在後座的2名同齡女子撲倒在地，2人用鋁製保溫杯將秦女打到鼻青臉腫，前來勸解的秦女母親同樣被打。

報導引述秦女說，看到彭于晏出場時很激動，就拿出手機拍了2張，如果這種行為違規，自己願意承擔責任。

但她希望警方儘快找到打人者，並希望對方道歉。

這起事件也帶出大陸電影院裡的不文明現象，引起網友廣泛討論。

市民接受訪問時多認為，兩方都不對，秦女固然不應違規在戲院使用手機閃光燈拍攝，影響他人，但不滿者也不應打人。

有些市民則說出他們討厭的戲院不文明舉動，例如看電影時有人在旁大聲講話或者打電話，還有拍照。

有市民說，在電影院裡，有些人會踢椅背、嗑瓜子、吃零食，還有人一邊看電影一邊討論電影情節，影響周圍人觀影。

報導沒有明確說秦女在哪裡看電影及被毆打，但有受訪市民提到上海，因此，這起事件可能在上海發生。1060209

(中央社)