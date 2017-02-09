提勒森再提六項保證 美對台政策基礎

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美國務卿提勒森近期回應國會議員書面提問，兩度主動提及「六項保證」。他認為應繼續維持一中、三項公報、台灣關係法與對台六項保證為美國對中國與對台灣的政策提供基礎。

提勒森（Rex Tillerson）獲國會同意任命前，以書面回應聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員卡定（Ben Cardin）的書面提問。卡定問到美國的一中政策、美中三公報與台灣關係法是否仍是美中關係的重要基礎，一中是否需要修正等問題，提勒森主動提到美國對台「六項保證」。

提勒森在書面回應指出，三項公報、台灣關係法與六項保證（Six Assurances）為美國對中國與對台灣的政策提供基礎，美國應繼續維持一中政策，並支持和平與雙方都同意的台海結果。

書面回應寫到，在此政策下，美國承認中華人民共和國是「中國」唯一的合法政府，承認中方的對台立場，台灣是「中國」的一部分。

提勒森在書面回應中表示，在台灣關係法要求下，美國持續對台提供防禦性武器，並維繫對抗任何仰賴武力或其他脅迫形式，危害台灣人民安全和社會經濟體系的能力。

提勒森在書面回應中特別指出，美國對台政策也將維持「六項保證」。提名案如果獲國會確認，他將延續這些政策，並致力確保台海朝向和平穩定的軍力平衡。

提勒森1月11日在參院外委會任命聽證會中，首度提及六項保證，但使用美方較少用到的Six Issues Accord，不是慣用的Six Assurances。

提勒森回應卡定書面提問時為準國務卿身分，但內容屬國會正式紀錄。卡定的書面提問一如民主黨的立場，並未提到六項保證，但提勒森主動在書面回應中兩度提及六項保證。

提勒森對台與對中政策的書面答詢內容曝光後，美國新政府的兩岸政策顯得較為清晰。美方仍維持一中，三項公報和台灣關係法，但高度重視六項保證與對台軍售。1060209

(中央社)