年後轉職 首場大型就業博覽會11日登場

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年後是許多勞工的轉職潮，勞動部也將在11日舉辦今年首場的大型就業博覽會，盼想要找工作的民眾，都可以順利轉職。

為因應年後轉職潮的龐大需求，勞動部將舉辦5場大型就業博覽會，計有370家廠商提供1萬4500個職缺，其中又以製造業缺工聲浪最大，去年12月新增求才職缺數亦創下近5年同月新高。

勞動部表示，首場的就業博覽會在新竹，多家知名大廠包括億光電子、日月光半導體、群浤科技、昱晶能源科技、台灣高鐵、台積電、聯華電子、友達光電、力成科技、艾克爾國際，分別釋出150至567個不等的工作機會。

此外，針對廠商年後的徵才需求，勞動力發展署各分署也陸續辦理多場中型及大型的現場徵才活動，邀請多家優質廠商至現場辦理面試，其中2月共計7場活動，分別提供600至2000個工作機會，總計釋出7200個職缺。1060209

(中央社)