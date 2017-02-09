台北燈節彩光祈願樹 掛滿民眾新年願望
台北市觀傳局今天說，台北燈節步入尾聲，歡迎民眾把握時間到場看燈，也可至西門紅樓前彩蛋區領取祈願卡，寫下新年願望並掛上彩光祈願樹，還有會代表幸福的彩蛋牆。
觀光傳播局表示，台北燈節從4日開幕至今，前5天展期下來，不只主展演區吸引大批人潮，其他各燈區也引起參觀民眾的熱烈迴響，而主展演區主角「小奇雞」的身後，也就是西門紅樓前彩蛋區（祈福燈區），還設有彩光祈願樹與幸福孵化器。
觀傳局說，彩蛋區的彩光祈願樹現場每天會發放5000張祈願卡，讓民眾寫下新年願望，並可掛上祈願樹，燈節期間才短短3、4天，色彩繽紛的祈願樹上就承載好多願望。
除了祈願樹，後面還有一片彩蛋牆，觀傳局表示，每天都會準備600顆代表希望的彩蛋，讓民眾投到幸福孵化器中，彩蛋牆就會閃閃發光，這面閃閃發光的牆，正是喜憨兒的畫作。
觀傳局說，11日的西城嘉年華大遊行，大遊行隊伍將在當天晚間6時在中華路一段福星國小完成整隊，並從武昌街口出發，路線行經成都路、康定路，當天將進行大範圍交通管制及道路封閉，提醒民眾多搭大眾運輸工具。1060209
(中央社)
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