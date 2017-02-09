美司法部不再槓白宮 塞辛斯確定成司法部長

塞辛斯在8日步出辦公室。(圖/美聯社)

美國司法部長一職的確認眾所矚目，原因在於近期備受爭議的川普穆斯林旅遊禁令被暫停執行，而在此之前，代理司法部長葉茨（Sally Yates）拒絕為總統川普的移民禁令辯護而遭革職，因此新任司法部長將成為為禁令辯護的主力。川普的司法部長提名人塞辛斯(Jeff Sessions)在2月1日的參議院司法委員會獲全體共和黨人的支持，以11：9獲得通過。之後經過前一晚激烈的辯論後，在當地時間8日晚上提交給全體參議院議員進行投票，最後以微幅的比數差距通過，終於得以正式上任，也讓川普的政策看似有順利執行的希望。

據《華盛頓時報》報導，星期三晚上在參議院所進行的投票表決，最後以52:47通過，不出意料，大約為共和黨及民主黨所占席次，可見民主黨反對塞辛斯成為司法部長的決心，但最終仍不敵共和黨的多數優勢。

參議員華倫在7日的辯論會上，因為引用金恩博士妻子1986年的信件，表示對塞辛斯擔任司法部長的疑慮，但因違反議事規則，而遭到禁言。(圖/美聯社)

兩黨對於司法部長提名人的歧見之大，讓這樣的緊張情緒在當地時間7日的辯論達到的最高點，民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)在發言時引述馬丁路德金恩博士（Martin Luther King）妻子在1986年所寫的信件，表示塞辛斯在當年試圖運用職權，嚇阻非裔公民行使投票權，是位種族主義者。但在最後遭共和黨參院領袖麥康納(Mitch McConnell)以違反議事規則，發起表決給禁止發言了，讓華倫事後氣得在推特上表示：「塞辛斯根本不應該存在於美國的司法界」。

現年70歲的阿拉巴馬州參議員塞辛斯，從1997年起開始擔任聯邦參議員，在此之前曾任阿拉巴馬州檢察總長以及聯邦檢察官。在川普總統競選期間，是第一位表態支持川普的參議員，更在競選期間擔任川普的移民政策顧問，主張強硬的反非法移民政策，也因此在被提名司法部長後，遭受強烈的反對與質疑，也讓他在任命過程中頻頻受阻。

投票通過後，川普隨即在推特上恭喜塞辛斯成為司法部長，還放上了照片及賀詞。(圖/Twitter @realdonaldtrump)

而塞辛斯在通過今天的表決後，終於得以正式上任，預計在星期四由副總統潘斯的見證下成為司法部長，也讓川普的移民政策包括7國穆斯林旅遊禁令有順利執行的希望。

(中時電子報)