急凍中開展的台北書展》走出文字迷宮 台灣獨立出版成書市救世主？

第25屆台北國際書展2月8日至13日在世貿一、三館登場。（中央社 資料照）

2016年堪稱台灣出版急凍年，不論書籍新書量、銷售額、出版單位，都跌破十年新低，老字號書店一家接著一家關，正當出版業者對前途未來渺茫時，台北國際書展首度攤位下降、延長夜間展覽時間推出星光票等10大創新，讓大家對2017年台北國際書展寄予厚望，然沒想到在年後的參展期間卻遇到今冬最強寒流來襲，預估今（9日）台北體感溫度僅有7度。

台北書展開展首日，人潮頗多，愛書人翻閱書籍。（林宜靜 攝）

●7度低溫 台北書展如何抗「急凍」

不可至否的，天氣的好壞的確會影響參訪人數增減！台北書展要以多大的「熱情」才能吸引愛書人前來觀看？雖說18歲以下青少年、兒童免門票，開放到晚間的50元星光票盼上班族下班後來逛書展。

然7度的低溫難免讓人卻步，而這個數字和出版業者「懼怕」的新書79折折扣也相差不少，難道寒冬中書展還要走低價策略，重蹈過往「大賣場」的覆轍嗎？而對於已習慣網路、數位閱讀的青少年，平面出版他們願意買單嗎？

這次公民書區中布置成有如「迷宮」中，訪客能自由在攤位裡選一本好書，在迷宮內的座位裡選一個自己理想中的位置，仔細翻閱書中精彩內容。（林宜靜 攝）

●「公民書區」人潮不絕 獨立出版聯盟大放異彩

就昨日開展首日下午（從15：00）看來，其實人潮算是很多了！特別是還在放寒假的學生早已呼朋引伴來書展，聽講座、和心儀作家面對面，即使翻翻書，手上也沒有購買書，但也能從他們的笑容中看得出對這次書展的期待。其中在主館（世貿一館）中的「公民書區」更是人潮絡繹不絕，成為書展中的大亮點！

因網路普及，大型與中型出版社面對業績直直落，對於特色書籍、新作家的選擇更謹慎，於是近幾年來匯聚台灣獨立出版社能量的「獨立出版聯盟」興起。標榜個人也能出版、簡化出版社與中介商價格爭奪戰，讓作者有更大自由度發揮深獲好評，而「獨立出版聯盟發揚獨立出版文化及推動閱讀風氣為宗旨，尋求各界資源，除共同參與海內外華文書展。

2011年起，「獨立出版聯盟」首度參展台北國際書展獲得不少愛書人好評，而今年書展基金會更首次新增「公民書區」，納入NGO團體及獨立出版、獨立書店等，新增迷你展位區，鼓勵微型出版社參展，分區呈現台灣出版的多樣性。

2017台北國際書展中首度推出「公民書展」。（林宜靜 攝）

●穿越文字迷宮 「公民書區」中和作者深層對話

這次公民書區中布置成有如「迷宮」中，訪客能自由在攤位裡選一本好書，在迷宮內的座位裡選一個自己理想中的位置，仔細翻閱書中精彩內容，穿越「文字迷宮」，與作者來場「真誠對話」。讓人驚豔的是，愛書人在迷宮般裡的座位井然有序地坐好而結帳的櫃臺也湧入大批愛書者選購，究竟「獨立出版」有何魅力，竟比有大型出版社砸廣告預算的書籍還更受歡迎。

陳夏民所撰寫的《讓你咻咻咻的人生編輯術》也在書展中頗受好評！（林宜靜 攝）

●「獨立出版」魅力何在？

在結帳櫃臺前，我好奇地詢問了一位從事書封設計的吳小姐，她笑說，獨立出版的選書取材都很有創意、不管是文字內容、甚至書的版面設計都頗有新意，因此她每年都會抽空來此購買大量獨立出版書籍，作為工作和生活上參考。

另獨立出版聯盟秘書長陳夏民受訪時也表示，很感謝這次書展基金會的大力支持，讓獨立出版在書展能見度越來越高！因為獨立出版的門檻較大型出版社低，因此個人出版比例也日益提高，而「創新」和「自由」一直都是獨立出版的最大優勢，未來獨立書版聯盟也盼有更多作者、愛書人加入，豐富台灣閱讀風景與能量。

陳夏民也推薦了本次在書展中他最喜歡的書籍—《地表最強國文課本》。這是畢業於台大中文系，曾任健身指導員的陳茻所撰寫。以高中生熟悉的過往國文課本為編排，以現代觀點重新解讀古文，至聖先師「孔子」想追求的理想世界就竟是什麼樣子？亞聖孟子如果生在現代，會不會成為粉絲數屢創新高的網路戰神等。顛覆過往歷史人物刻板印象，加上新潮流的網路術語，讓國文課本成為讀者「愛不釋手」的新讀物。

除身為獨立出版聯盟秘書長，陳夏民另一身份則是「逗點文創結社總編輯」。他所撰寫的《讓你咻咻咻的人生編輯術》也在書展中頗受好評！在陳夏民眼中，生活中也是如同出版中需要「整理再整理」，從閱讀過去、編輯現在、危機處理到行銷未來，以幽默有趣的規劃老中少的生活提案，開啟身心靈的追蹤修訂。

獨立出版聯盟秘書長陳夏民推薦在書展中他最喜歡的書籍—《地表最強國文課本》。（林宜靜 攝）

●何謂「主流」？能發聲者就是「王道」

過往書展中一再讓人詬病的是書展淪為「大賣場」，出版業者只為了「清庫存」要看到現金，而讀者也知道重要訊息在網路上看看免費的就好，如真正需要的網路書店還可比價，或是等書展大拍賣來搶就好！於是新書發行量越來越少、書展觀展人數一再降低，而也造成台灣出版業的急速萎縮。

然從獨立出版聯盟大放異彩，或許讓我們看到台灣出版的另個未來！想寫作的人我們可以在部落格、臉書上盡情書寫，沒有出版社的限制內容、編輯取捨，有更大的自由和創意可以發揮！

在這數位時代裡，我們可以是作者、讀者、編輯、甚至是一個策展人！將我們的文字與聲音赤裸裸地放在媒體上讓公眾檢驗！在網路上成名了，或是我們也可「自費出版」，選擇自己所能負擔的書量、成本，成為「名副其實」的作者。

沒有大型出版社的高價廣告預算，書的銷售取決取決於讀者的喜好，過往可能大型出版社覺得不妥（不好賣、不知名作家）的書籍，也能平藉著「獨立出版」發聲！

背後來看台北國際書展的主視覺「樂讀行走人」似乎更有深意！（林宜靜 攝）

●「樂讀行走人」如何重拾閱讀熱情？

這次台北國際書展的主視覺是由知名設計師李明道（AKIBO），配合書展主題館量身打造，以「讀享時光 SHARING THE JOY OF READING」為題，設計出高達6米、向前行走的巨型框架人形「樂讀行走人」。書展盼藉由「樂讀行走人」的行動宣示，吸引大家進來書展，重拾對閱讀的熱情。

然我覺得從背後來看「樂讀行走人」似乎更有深意！不可否認的，台灣出版，甚至我處於的媒體業都已走向一個胡同，數位化的挑戰太急也太快，至今也難找到成功的獲利模式！而在急於轉型的同時也磨掉了許多出版人的熱情！然也許危機是轉機，獨立出版聯盟的崛起不正也是如此！

從巨人的背影中，台灣出版與媒體業所看到的可能是一個不可預期的未來，儘管「路遙遙」，我們還是要勇敢走下去！「如果說我看得比別人遠些，那是因為我站在巨人的肩膀上。」科學家牛頓如是說，在寒流開展的台北國際書展也等待著讀者來閱讀一本一本的好書，知識彷彿大海，等待著我們去發掘！

2017台北國際書展。（林宜靜 攝）

2017台北國際書展 展覽訊息

地點：台北世貿中心一館、三館（18歲以下兒童及青少年免費入場）

時間：

2/8(三)—2/13(一)每日10:30-21:00

2/10—2/11(五、六)延長至22:00

展覽一館：

2/8專業人士日，僅限專業人士換證、身障人士及其陪同者入場，

下午3點後全面開放購票入場

2/9—2/13全面開放一般民眾購票入場

展覽三館：

展期全面開放一般民眾購票入場

(中時電子報)