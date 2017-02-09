零安樂死造成收容爆量 綠委將修法提高棄養罰則
流浪動物「零安樂死」上路，卻面臨收容爆量、棄養量突增之困境，地方政府人力不足也頻頻喊苦。民進黨立委林俊憲今天說，他將提案修《動保法》，提高棄養罰則，從原先的3萬至15萬元，加重至10萬至30萬元，以加強源頭管理。
林俊憲今召開記者會指出，零安樂死工作在於執行，然零撲殺恐造成公立收容所爆量、收容品質下降、變相減少捕捉、北狗南運以及棄養數量增加等問題。
林俊憲更進一步點出地方政府人力不足之窘境，台灣公立動物收容所檢查人員，平均1人檢查409隻動物、管理照料201隻動物，他質疑，政府有無辦法讓動物、生命受到應有的尊重及對待，落實修法美意，盼農委會重視。
與會的農委會畜牧處副處長王忠恕指出，針對零安樂死預算，農委會今年度預算已增加5億元、40％，是民國87年《動保法》實施以來最高，將針對行政資源缺乏的縣市予以補助。
至於收容爆量，王忠恕說，收容量增加恐因犬隻擁擠，造成疫病傳染，農委會將有總量管制，並將收容狀況之數字上網各界了解；目前民間亦有125個收容所，大小規模不一，未來會採分級管理，如果收容品質好、有自主財源，將合力協作收容。
王忠恕也強調，農委會也將與地方政府採「重點捕捉」，野外族群一定優先絕育。另，農委會將提高棄養至收容所知手續費，進行源頭管理。
對於人力不足一事，王忠恕表示，目前已提供地方政府100名人力補充，然縣市之多，分攤不足，尚無法滿足地方政府需求，但農委會仍會持續努力；至於待遇部分，將會與財主單位協商提高待遇。
(中時)
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