課本教「生命需要空氣」 竟要學生悶死貓

學校課本教「生命需要空氣」，竟要學生悶死貓。(示意圖/劉浩廷 攝)

在教導「生命需要空氣」這項再基本不過的常識時，居然還要透過殺生的實驗才能得到驗證嗎？

印度日前就傳出了教課書在解釋教導「生命需要空氣」時，竟然要學生將貓咪放進不透氣的盒子裡，藉此來實驗證明，此等荒謬的事情，馬上就在印度引發公憤。

根據《印度快報》(Indian Express)報導，這本書名為《我們的綠世界》的教科書，書中寫到，「在兩個盒子裡各放入1隻小貓，然後蓋上盒子。經過一段時間再打開盒子，你看到什麼？在沒有透氣孔的盒子裡，貓咪死了」，並用此來證明空氣對生命的重要性，而這本教科書，印度有數百所私立學校都在使用。

消息一出，出版商立即湧入許多投訴，有的來自家長、有的則來自動保團體，而出版商也承諾，修改後的新版教科書不會納入這項實驗，但不清楚是否有學童，已經確實執行這項實驗。

(中時電子報)