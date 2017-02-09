課本教「生命需要空氣」 竟要學生悶死貓
在教導「生命需要空氣」這項再基本不過的常識時，居然還要透過殺生的實驗才能得到驗證嗎？
印度日前就傳出了教課書在解釋教導「生命需要空氣」時，竟然要學生將貓咪放進不透氣的盒子裡，藉此來實驗證明，此等荒謬的事情，馬上就在印度引發公憤。
根據《印度快報》(Indian Express)報導，這本書名為《我們的綠世界》的教科書，書中寫到，「在兩個盒子裡各放入1隻小貓，然後蓋上盒子。經過一段時間再打開盒子，你看到什麼？在沒有透氣孔的盒子裡，貓咪死了」，並用此來證明空氣對生命的重要性，而這本教科書，印度有數百所私立學校都在使用。
消息一出，出版商立即湧入許多投訴，有的來自家長、有的則來自動保團體，而出版商也承諾，修改後的新版教科書不會納入這項實驗，但不清楚是否有學童，已經確實執行這項實驗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。