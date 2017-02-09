大陸出入境新規 外國人將存留指紋

大陸為加強出入境管理，經國務院批准，新規定決定對入境外國人留存指紋等人體生物識別資訊。(圖/中新社)

為加強出入境管理，根據《中華人民共和國出境入境管理法》有關規定，經國務院批准，公安部決定對入境外國人留存指紋等人體生物識別資訊。

新華社今報導，據公安部近日發佈的公告，2017年，中國邊檢機關將分批在全國對外開放口岸對入境我國的14（含）至70（含）周歲外國人留存指紋，持外交護照或有對等互惠安排等情形的外國人可以免留指紋。2月10日將在深圳機場等口岸開展試點，其後陸續推廣實施。

報導稱，留存出境入境人員的生物識別資訊是加強出入境管理的重要舉措，目前國際上已有多個國家實施這一措施。中國邊檢機關將採取有效措施提高口岸通關效率，維護正常出入境秩序，不斷提升出入境管理服務水準。

(旺報)