台大3D立體定位創首例 心導管手術「零」輻射

兒童心律不整，無論做冷燒或熱燒，心導管定位過去都需要Ｘ光輻射導引，病童無可避免都要吃一些輻射劑量，但兒童身體器官及生理系統都尚在發育階段，輻射曝露愈低愈好，台大醫院引進「3D立體定位系統」並透過特殊技術，讓心導管定位達到「零」輻射，病童可以受到更好的防護；台大日前為心律不整15歲梁同學成零輻射心導管手術，創下國內首例。

台大小兒心臟科主治邱舜南表示，心律不整為心臟節律點多了一條「電線」，因而發生迴路，造成心臟跳動異常，兒童心律不整發生率為千分之一，一年約新增200位病童，是相當少數族群，心律不整發生時，病患會胸悶、胸痛、心跳到180~200下，輕則昏倒，重則猝死。

梁同學的媽媽說，兒子在小學二年級時第一次心律不整發作，後來接受藥物治療，大約一、二年發作一次，但上了國中後，一、二個月就發作一次，頻率增加，因而決定接受手術治療根治，感謝台大引用新儀器及新技術，讓兒子在無輻射下完成手術，實在很幸運。

邱舜南指出，傳統兒童心導管手術需要Ｘ光輻射導引定位，台大引進「3D立體定位系統」可以採用適合兒童的細心導管，同時以電場取代輻射，輔助醫師以手感經驗定位導管，避免刺破心臟，同時讓病童達到零輻射曝露；台大自去年底引進後，共為10名病童以該儀器及技術進行心導管燒灼手術，其中包括梁同學在內，共有4名病童為零輻射，其餘6名平均3秒左右，主要為病童心律不整病灶位置差異的關係。

邱舜南表示，「3D立體定位系統」耗材約4萬元左右，健保沒有給付，但在慈善基金會的捐助下，未來10年內、15歲以下病童在台大接受「3D立體定位系統」心導管燒灼手術，均可免費，造福病童。

(中時)