台大3D立體定位創首例 心導管手術「零」輻射
兒童心律不整，無論做冷燒或熱燒，心導管定位過去都需要Ｘ光輻射導引，病童無可避免都要吃一些輻射劑量，但兒童身體器官及生理系統都尚在發育階段，輻射曝露愈低愈好，台大醫院引進「3D立體定位系統」並透過特殊技術，讓心導管定位達到「零」輻射，病童可以受到更好的防護；台大日前為心律不整15歲梁同學成零輻射心導管手術，創下國內首例。
台大小兒心臟科主治邱舜南表示，心律不整為心臟節律點多了一條「電線」，因而發生迴路，造成心臟跳動異常，兒童心律不整發生率為千分之一，一年約新增200位病童，是相當少數族群，心律不整發生時，病患會胸悶、胸痛、心跳到180~200下，輕則昏倒，重則猝死。
梁同學的媽媽說，兒子在小學二年級時第一次心律不整發作，後來接受藥物治療，大約一、二年發作一次，但上了國中後，一、二個月就發作一次，頻率增加，因而決定接受手術治療根治，感謝台大引用新儀器及新技術，讓兒子在無輻射下完成手術，實在很幸運。
邱舜南指出，傳統兒童心導管手術需要Ｘ光輻射導引定位，台大引進「3D立體定位系統」可以採用適合兒童的細心導管，同時以電場取代輻射，輔助醫師以手感經驗定位導管，避免刺破心臟，同時讓病童達到零輻射曝露；台大自去年底引進後，共為10名病童以該儀器及技術進行心導管燒灼手術，其中包括梁同學在內，共有4名病童為零輻射，其餘6名平均3秒左右，主要為病童心律不整病灶位置差異的關係。
邱舜南表示，「3D立體定位系統」耗材約4萬元左右，健保沒有給付，但在慈善基金會的捐助下，未來10年內、15歲以下病童在台大接受「3D立體定位系統」心導管燒灼手術，均可免費，造福病童。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。