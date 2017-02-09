澳警抓非法打工 外交部證實1名台籍

針對澳洲媒體報導，澳洲警方在布里斯本西方1座草莓農場，逮捕27名非法打工的外籍人士，其中也包括台灣人。外交部發言人王珮玲上午證實，其中1人為台灣人，但因情節輕微，當晚就被請回，並於8日自行返台。

王珮玲指出，澳洲警方總共逮捕185人在農場打工，這些人都是來自不同國籍，其中66名為我國籍人士，持合法度假打工簽證工作，而92名其他國國籍亦屬合法。

不過，還有27位不同國籍人士是持觀光簽證打工，其中1名為我國籍，但因他持有回程機票，被澳洲警方訊問後，認定情節輕微，以從事與簽證目的不符被請回，據了解，這位當晚（2月8日）就自行離開澳洲返台。

王珮玲強調，澳洲方面也向我方表示，就草莓園的查處事件，台灣並不是澳方主要關切的對象。呼籲民眾出國切勿從事與簽證目的不符合之活動。

澳洲媒體報導，澳洲邊境部隊（Australian Border Force）與昆士蘭警方，7日凌晨在斯坦索普（Stanthorpe）附近發動突襲搜查。

(旺報)