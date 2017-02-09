高雄2月辦馬拉松 環團諷「PM2.5呼霾趴」

環團演出行動劇，模擬高雄馬拉松選手跑到一半即因無法喘氣而倒地，醫師趕來救援。（林宏聰攝）

0219遊行總召陳椒華拿出PM2.5檢測器，隨便測即超過100μg／m3，質疑高雄此時辦國際馬拉松，是拿選手健康開玩笑。（林宏聰攝）

環團準備英文標語，提醒外國選手小心高雄空氣汙染問題。（林宏聰攝）

環保團體號召民眾19日上街，參加高雄反空汙大遊行，9日上午，環團選在高雄市府舉辦輕軌動土典禮場外，抗議市府在高雄空汙最嚴重的2月舉辦國際馬拉松活動，是讓選手當人體空氣清淨機，現場演出行動劇，並高喊口號，諷刺號稱「最友善城市馬拉松」根本是「最有毒城市馬拉松」。

0219遊行總召陳椒華表示，根據環保署公布的PM2.5檢測資料，高雄是南部空品最差的城市，尤其每年11月、12月到隔年元月、2月，PM2.5平均值是世界衛生組織年平均標準值2.7倍至3倍，市府卻選在此時放煙火、辦國際馬拉松，令人不解。

兒科醫師李麗貞指出，PM2.5細懸浮微粒附著戴奧辛、多環芳香烴、重金屬等有毒物質，會隨著肺泡進入血液、循環全身，而運動時更會加速血液循環，此時吸入PM2.5對人體傷害更大。

環保團體演出行動劇，模擬馬拉松選手跑沒幾步便呼吸困難倒地情景，隨即高喊諷刺號稱「最友善城市馬拉松」的高雄國際路跑活動是「最有毒城市馬拉松」、「國際PM2.5呼霾趴」，市議員吳益政、蔡金晏、陳麗娜等人也到場聲援。

抗議人士更準備英文標語，寫上「Youve arrived PM2.5 No.1 city Kaohsiung」，提醒外國選手小心。

高市環保局長蔡孟裕稍後受訪表示，高雄細懸浮微粒改善削減幅度，是全國第一，選在2月舉辦馬拉松，市府已備妥相關應變措施，包括協調台電興達發電廠於空汙嚴重時降載檢排，要求仁大、林園、臨海工業區廠商增加空汙防治藥劑使用量等，12日馬拉松活動當天清晨起，也將加強賽事路線洗街作業，沿途並設有8個醫療站，以備緊急醫療需求。

至於媒體詢問若活動當天出現空氣品質指標（AQI）紅害，是否會終止賽事，蔡孟裕表示，只要AQI超過150即呈現紅害，但依規定，數值要超過350才需停止活動，最近因鋒面報到，南部大氣擴散增強，預計當天空氣品質不會太糟。

(中時)