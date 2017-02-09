川普護女抨擊連鎖百貨 事業政治難切割
美國總統川普今天抨擊高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）停止銷售女兒伊凡卡的時裝系列產品，再次凸顯總統大位與川普家族企業相互混和帶來的影響。
法新社報導，由於銷售業績不佳，諾斯壯上週宣布決定停止銷售伊凡卡（Ivanka）的時裝系列產品。川普（Donald Trump）向一群執法人員演講結束後，在推特上針對此事發文抨擊。
他寫道：「我女兒伊凡卡一直被諾斯壯不公平對待。她是了不起的人，總是敦促我去做對的事情！太糟糕了！」
川普去年11月爆冷當選後，曾多次使用推特批評個別公司，從通用汽車公司（General Motors）到波音公司（Boeing）都曾「中槍」。
然而，這次推文有所不同，因為川普有意為他家族企業帝國的部分企業辯護，批評人士曾說，這對白宮來說，可能會是產生強烈利益衝突的根源。
川普為了確保針對伊凡卡的這篇推文能觸及最多人，不僅在個人管理的@realDonaldTrump推文，還利用美國總統官方帳號@POTUS抨擊諾斯壯。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天為川普這篇推文辯護，表示川普是在為家人挺身而出。
史派瑟告訴記者：「顯然有人基於她父親的爭議或是特定政策，刻意損害該品牌名聲。他們將對政策的擔憂宣洩在川普家人上，令人完全無法接受，他有充分權利表明意見。」
諾斯頓今天對此發表回應，重申停止銷售伊凡卡時裝系列產品，純粹是基於商業立場。
諾斯頓向法新社發表聲明說：「過去1年來，尤其是去年下半年，該品牌銷售額不斷下滑，對我們來說，繼續販賣該系列商品已無法產生良好商業利益。」並且表示，諾斯頓與伊凡卡企業曾擁有「良好關係」。（譯者：中央社周莉芳）1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。