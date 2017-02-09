川普護女抨擊連鎖百貨 事業政治難切割

美國總統川普今天抨擊高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）停止銷售女兒伊凡卡的時裝系列產品，再次凸顯總統大位與川普家族企業相互混和帶來的影響。

法新社報導，由於銷售業績不佳，諾斯壯上週宣布決定停止銷售伊凡卡（Ivanka）的時裝系列產品。川普（Donald Trump）向一群執法人員演講結束後，在推特上針對此事發文抨擊。

他寫道：「我女兒伊凡卡一直被諾斯壯不公平對待。她是了不起的人，總是敦促我去做對的事情！太糟糕了！」

川普去年11月爆冷當選後，曾多次使用推特批評個別公司，從通用汽車公司（General Motors）到波音公司（Boeing）都曾「中槍」。

然而，這次推文有所不同，因為川普有意為他家族企業帝國的部分企業辯護，批評人士曾說，這對白宮來說，可能會是產生強烈利益衝突的根源。

川普為了確保針對伊凡卡的這篇推文能觸及最多人，不僅在個人管理的@realDonaldTrump推文，還利用美國總統官方帳號@POTUS抨擊諾斯壯。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天為川普這篇推文辯護，表示川普是在為家人挺身而出。

史派瑟告訴記者：「顯然有人基於她父親的爭議或是特定政策，刻意損害該品牌名聲。他們將對政策的擔憂宣洩在川普家人上，令人完全無法接受，他有充分權利表明意見。」

諾斯頓今天對此發表回應，重申停止銷售伊凡卡時裝系列產品，純粹是基於商業立場。

諾斯頓向法新社發表聲明說：「過去1年來，尤其是去年下半年，該品牌銷售額不斷下滑，對我們來說，繼續販賣該系列商品已無法產生良好商業利益。」並且表示，諾斯頓與伊凡卡企業曾擁有「良好關係」。（譯者：中央社周莉芳）1060209

(中央社)