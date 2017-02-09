總統：傾全國之力推觀光 打造多元旅遊

總統蔡英文今天出席2017觀光節慶祝大會，承諾傾全力推動觀光，讓政策更貼近產業，創造各種發展的可能性。

去年來台國際觀光客突破1069萬人次，蔡總統今天在推特上以9種語言表達感謝；其中，「謝謝」兩字用的是簡體中文。

蔡總統今天上午出席2017觀光節慶祝大會時表示，觀光是外交最真實的力量，今年將是產業轉型重要的一年，政府將當旅遊產業界最有力的後盾，找來前交通部長葉菊蘭擔任台灣觀光協會長就可見政府的重視程度。

蔡總統也在典禮中提出3大目標，一是承諾將傾全國之力推動觀光，打造各縣市魅力特色，再由政府統籌規劃；二是期盼政策能夠更貼近產業需求，也盼業者能和政府相互配合；三是創造各種發展可能，打造多元旅遊環境。

蔡總統還表示，去年底開始新南向政策效果良好，泰國開放免簽後，12月成長高達9成，可見有越來越多觀光客願意到台灣旅遊，台灣也很歡迎這些旅客一來再來。1060209

(中央社)