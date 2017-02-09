川普致信習近平 祝陸民元宵節快樂

我要評比

環球網報導，美國總統川普在美東時間8日致信中國大陸國家主席習近平，祝福中國大陸人民元宵節快樂、雞年興旺，並期待與習近平「共同推動惠及兩國的建設性中美關係」。

環球網上午以快訊方式發布這項訊息，並公布這封由白宮發表的祝賀信。

報導指出，川普在信中說，感謝習近平祝賀他就任美國總統，並祝願中國大陸人民元宵節快樂、雞年興旺，並且聲明期待與習近平「共同推動惠及兩國的建設性中美關係」。

川普在2016年11月當選美國總統後，他與習近平之間的禮節性互動便受到外界矚目，也引起討論。有報導認為，川普團隊似乎冷淡對待習近平；但中國大陸外交部長王毅8日則對外表示，兩人曾有過1次「重要的通話」。1060209

(中央社)