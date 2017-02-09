段宜康指黃文玲有藍營金主 二審改判無罪

立委段宜康2年前在臉書指參選彰化縣長的前立委黃文玲有藍營金主支持而挨告，一審遭判4月、褫奪公權1年。經上訴，台灣高等法院今天改判段宜康無罪。

民主進步黨立法委員段宜康民國103年11月九合一選舉期間，透過臉書表示，黃文玲和中國國民黨彰化縣長候選人林滄敏共用同一金主蕭景田。

黃文玲不滿段宜康的言論，到台北地方法院檢察署控告段宜康說，她絕對與蕭景田、林滄敏無關，也沒任何金錢往來關係，帳目可公布，根本沒這件事。

檢方調查後認為，段宜康未經查證就發表不實言論，影響黃文玲名譽及選情，將段宜康起訴；一審台北地方法院審理後，依違反選罷法判段宜康4月徒刑、褫奪公權1年，得易科罰金。

經上訴，台灣高等法院傳喚黃文玲堂兄黃上揚、黃上揚友人林煥宗等人作證；黃上揚證稱，「叔叔黃石城告訴我的，說蕭景田支持黃文玲，大家拚一點，機會很大，細節叔叔沒有講」等語；林煥宗則證稱，之前與黃上揚聊天，黃上揚說，「叔叔告訴我，蕭景田對黃文玲有出錢出力」，他有把這段話告訴段宜康。

合議庭審酌段宜康在臉書貼文內容並非無據，或出處虛構，雖然以尖酸苛刻文字批評，但難認有誹謗惡意，且符合憲法言論自由保障範圍，因此撤銷原判決，改判段宜康無罪，全案可上訴。1060209

(中央社)