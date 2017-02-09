慶祝觀光節 蔡英文：傾全國之力推動觀光

蔡英文總統（前排中）9日出席觀光節慶祝大會，強調今年是產業轉型重要的一年，政府將當旅遊產業界最有力的後盾，承諾將傾全國之力推動觀光。（黃世麒攝）

蔡英文總統（前排中）9日出席觀光節慶祝大會，強調今年是產業轉型重要的一年，政府將當旅遊產業界最有力的後盾，承諾將傾全國之力推動觀光。（黃世麒攝）

蔡英文總統（左）9日出席觀光節慶祝大會，頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給老爺大酒店集團董事長林清波（右），表彰其對台灣觀光的卓著貢獻。（黃世麒攝）

蔡英文總統（中）9日出席觀光節慶祝大會，強調今年是產業轉型重要的一年，政府將當旅遊產業界最有力的後盾，承諾將傾全國之力推動觀光。右二為台灣觀光協會會長葉菊蘭，左一為觀光局長周永暉。（黃世麒攝）

2017慶祝觀光節大會今天（9日）上午在圓山飯店舉行，總統蔡英文親臨會場，並頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給老爺酒店集團董事長林清波。

總統致詞時指出，接下來的一年仍是充滿挑戰的一年，也是市場布局跟產業轉型的關鍵期，對於臺灣觀光的發展則有三項期許。

第一要傾全國之力推動觀光。政府正以「區域聯合治理」的概念，推動北、中、南、東觀光區域工作圈。要把全國的觀光資源做統籌分配，打造出各縣市的魅力景點，並且由中央政府來整合，規劃成深度的觀光路線，進行整體行銷，因此，中央跟地方政府務必通力合作，結合民間業界的力量，來創造最大的效益。

第二要讓政策更貼近業界的需求。觀光局目前提出的5大發展策略，包括開拓多元市場、推動國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光，以及推廣體驗觀光。這些政策要能成功，也要請產業界的各位先進，持續給予支持和建言。

第三要創造各種發展的可能性。臺灣位於亞太地理位置的中心點，有多元的文化、多國的料理以及多變的景觀。這些都是觀光發展的重要資源，期待在觀光產業上能夠致力於市場多元化、推動更多的創新做法，讓整個產業更加茁壯。

總統又說，現在臺北街頭常看到東南亞觀光客，包括到總統府參觀的旅客，也有不少來自東南亞。根據最新統計，去年一年來臺的東南亞旅客確實有大幅的成長。像是去年12月，因為已經開放免簽的關係，泰國來臺的旅客人數，就比前年同期成長了9成。

日前台灣觀光協會由葉菊蘭接任會長，總統說，以其分量就知道政府非常重視觀光：「菊蘭姐過去擔任過交通部長，對觀光業務非常熟悉，我們期待借重她的專業以及人脈，以及多年來在廣告行銷界的經驗，能夠讓作為政府跟業界橋樑的台灣觀光協會有更好的發展，讓台灣觀光業蒸蒸日上。」

(中時)