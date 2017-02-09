IKEA春季絕版品出清 開學季書櫃書桌搶手

BILLY書櫃收納功能強。(圖／IKEA提供)

IKEA宜家家居自2月9日至3月1日推出「絕版品出清」活動，包括BILLY書櫃、KALLAX層架組、MICKE書桌等商品下殺5折起，正逢開學季成了搶手貨。

IKEA行銷總監程耀毅表示，IKEA每年針對不同季節、不同生活趨勢都會不定期推出主題新品，為迎接更多新品上架，每年也會將部份不再生產的絕版品以特價優惠方式回饋給消費者，除了開學季汰換需求，今年有很多適合自由搭配、符合空間需求的收納櫃體，CP值亦高，像是KALLAX層架組除了有多種顏色的層架，還可選擇內嵌式抽屜或收納盒，混搭開放及隱密式收納，甚至可以當作區隔空間的層架，滿足各式收納需求。

(工商)