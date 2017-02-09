NBA》拚到OT還是輸 籃網11連敗

遭到巫師後衛畢爾的壓迫，籃網中鋒布魯克羅培茲無奈掉球。(美聯社)

就算在主場球迷加油聲浪中，籃網9日跟巫師一路拚到延長加賽，最後仍以110比114敗下陣來，無奈吞下11連敗，且以9勝44敗，續居聯盟墊底，儘管林書豪距離回歸時間越來越近，籃網的連敗頹勢恐怕仍將繼續很長一段時間。

跟過往不同，9日打到末節還剩2分08秒，籃網相當爭氣還以98比98跟對手打平，甚至差點有機會在正規賽逆轉勝，可惜波達諾維奇還剩7.9秒三分球落空，但在巫師回攻時，籃網成功製造沃爾進攻犯規，比賽進入延長。

打到延長加賽，籃網雖有布克連取6分，卻擋不住巫師強勢進攻，頻讓對手站上罰球線取分，且在最後關頭取得4分領先，佛義最後7.5秒兩罰中1，雙方仍有3分差距，不過沃爾最後2.9秒的兩罰中1，確定籃網的連敗只能繼續下去。

波達諾維奇雖然貢獻籃網全隊最高21分，卻在正規賽與延長賽最後關頭的三分出手都告落空，讓籃網錯失止敗或追平良機，布魯克羅培茲進帳20分、6籃板與4助攻，卻在延長加賽坐足板凳，證明籃網總教練艾金生不信任他的防守。

巫師後衛畢爾攻下全場最高31分，另有6籃板、2助攻、2抄截，沃爾也拿23分、12助攻與6籃板，波特20分、10籃板，等於巫師有3人得分破20，傑森史密斯15分、8籃板，適時填補先發大前鋒馬基夫莫里斯因傷沒打的空缺。

(中時電子報)