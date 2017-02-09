別為黑道入黨動怒 蔡正元：不然怎面對更黑的民進黨？
近日黑道入黨、人頭黨員等事件，殺得國民黨措手不及，雖已將殺警案嫌犯萬少丞申請入黨原件及入黨費退回，仍止不住各界猛烈砲火。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書上勸大眾別再為此大動肝火，「這種EQ水平，如何面對更黑的民進黨」？
國民黨政策會執行長蔡正元稍早在臉書指出，一個小黑道被議員拉來入黨，合格則收、不合則退，何必為此大動肝火？媒體之所以作文章，是為了閱報率及收視率，不必隨之起舞、降低自身EQ，「否則如何面對更黑的民進黨」？
另外，蔡正元也提到參選連署、黨員免繳黨費，都是長達12年、馬英九時代的遺物，當時不質疑，現在才想改，意義究竟何在？蔡正元最後呼籲，「同志們，讓國民黨的主席選舉，歡歡樂樂，愉愉快快，不是很好嗎」？
(中時電子報)
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