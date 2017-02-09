嫁22億富商老公當闊太 李念透早開工睡不醒
大陸女星李念曾演出《茉莉花》、《蝸居》等電視劇，並在2010年嫁給身家22億富商老公林和平，婚後育有一子一女，湊得「好」字。李念婚後也參與多部戲劇演出，而今（9日）早她曬出開工自拍照，不過李念卻透露自己還沒睡醒。
李念今早在微博PO開工自拍照，並寫下：「早安，在一個好像睡不醒的城市開工，感覺每天在演夢遊娃娃」，李念氣色、精神不錯，五官精緻如洋娃娃。然而李念在新年期間曬照時，她明顯暴瘦、雙頰凹陷，健康狀況引發熱議，不過李念在昨發文提到「我健身不是為了長肌肉，是為了緊緻肌膚」疑似回應暴瘦風波。
(中時電子報)
關鍵字：李念
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