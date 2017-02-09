年金改革可能動到公保 教師團體反彈

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政府推動年金改革，傳出銓敘部考慮同時將公保一次性給付改為年金制，全國教育產業總工會今天向教育部陳情，希望政府不要一隻牛剝好幾層皮。

目前公務人員都要繳公保和退撫兩筆費用，年改會主要討論聚焦在退撫年金的改革。不過銓敘部1月底公布另一份方案，考慮將公保一次性給付改為年金制，引起教師團體恐慌。

全國教育產業總工會（全教產）多人今天向教育部陳情，認為銓敘部的方案有違反公保法的嫌疑，破壞政府和人民的契約精神，並質疑「年金改革一隻牛要剝幾層皮」。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天也發出聲明稿，擔心公保不只是改成年金化，還要計入退休所得替代率，「根本不是改革，而是赤裸裸的搶奪。」

教育部人事處專門委員曾逸群表示，公保法主管機關是銓敘部，教育部會將各方意見收集好轉達，作為修法參考。他並提到現職人員的公保，未來的確朝年金化規劃，但也應會保有一次給付的選擇權。1060209

(中央社)