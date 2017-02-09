經典賽投手名單 王建民列候補
大聯盟官網公布WBC各隊參賽名單及10人投手候補名單，大聯盟特別介紹中華隊的投手候補名單中的王建民，是上季在大聯盟拿下6勝0敗的熟面孔，另外也提到陳品學、王維中兩人。
世界棒球經典賽（WBC）官方公布包括突破僵局制提前到11局實施、提交10人投手候補名單、前兩輪賽事電視輔助判決限用於全壘打裁定等新規定後，緊接著又公布各隊28人名單及10名候補投手名單。
在大聯盟公布的候補投手名單中，中華隊有王建民、王維中、陽建福、賴鴻誠、呂彥青、王政浩、吳俊杰、陳品學，及預賽名單中的陳韻文和羅國華在列。
其中，大聯盟特別介紹王建民，表示他是大家熟悉的面孔，並介紹他在大聯盟9個球季，其中2016年球季在皇家隊出賽38場，拿下6勝0敗，防禦率4.22的成績。
另外，大聯盟也提到右投陳品學和江少慶在印地安人隊的小聯盟球隊中是隊友，左投王維中則是在釀酒人隊的小聯盟體系中。1060209
(中央社)
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