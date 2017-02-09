郝龍斌與里民搏感情 拜年兼祝壽

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國民黨副主席郝龍斌9日出席大同區黨部揚雅里民新春團拜暨黨員慶生會。（鄭任南攝）

國民黨副主席郝龍斌9日出席大同區黨部揚雅里民新春團拜暨黨員慶生會，特別把自己女兒製作含有國民黨徽的糖果贈送給現場的里民，拜年兼祝壽。

(中時)