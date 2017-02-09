長照2.0新增服務 把日照中心搬進家中

衛福部今年編列2000萬元預算，補助20家日照中心升級成小規機。（倪浩倫攝）

為落實長者在地老化、減輕家人照顧壓力，今年上路的長照2.0，新增了俗稱「小規機」的小規模多機能創新服務。衛福部指，小規機是日照中心的強化版，當長輩臨時不想去日照，小規機可立刻派居服員前往提供居家服務，家屬臨時要在外過夜，小規機也提供長輩住宿服務，預計今年將新增20處，從40處擴增到60處。

政府現正力拼「一鄉鎮一日照」，讓長輩白天能到住家附近的日照中心，接受接送、餐飲、復健、健康與認知促進、自我照顧能力訓練等服務，但有時長輩當天臨時心情不好「就是不想出門」，讓趕著上班的家人傷透腦，或家人有出差、在外過夜規劃，擔心傍晚從日照回來的長輩「夜晚無人照料」。

衛福部社家署指，上述情形很常發在社會的各角落，為滿足民眾需求，長照10年就開始試辦、長照2.0就正式啟動小規機服務。社家署副署長陳素春表示，目前全台共有40處小規機、分別設立在19個縣市，預計今年底要成長至60處；她解釋，由於小規機是以日照為基礎，所以目前是開放「本身就是日照」的單位進行申請，透過擴充提供「居家服務」和「臨時住宿」等服務來完成「升級」。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長吳淑惠說，居家服務、臨時住宿、日照等服務，過去都是「各自獨立」，小規機就是將其整合，居服方面，若是透過現行「社區整合照顧模式ABC」來申請，可能至少需1天的時間，但小規機原就有居服員，可隨時派往案家提供服務，「既有彈性，服務員也是長輩熟悉的人。」

吳淑惠進一步強調，過去有些家庭照顧者要到外地過夜，便須把長輩送到較遠的住宿機構，長輩對其環境多不熟悉；為此，小規機提供臨時住宿服務，讓長輩在熟悉環境中過夜、同時減輕家人壓力。

為增加誘因，衛福部今年共編列2000萬元，提供20家欲申請成小規機的日照中心，每家約100萬元的空間修繕費和充實設施設備費，以及2名包括護理師、社工或照服員的專業人力；根據目前規定，小規機照顧人數在40人以下，臨時住宿在4床以下；若收的是純失智，照護比為1比6，純失能為1比10，混和型則為1比8。居家服務不額外收費，臨時住宿則每晚1200元，但仍依長照的補助收費，低收入戶全額補助，中低收入戶自費120元，一般戶自費360元。陳素春說，小規機目前每月收費1.2~1.8萬元，和日照中心差不多。

(中時)