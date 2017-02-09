教師上課放《香水》被解聘 教育部力挺學校

高雄路竹區1名高中男老師行事作風常引發爭議，例如請病假和畢業女學生出國旅遊、上課遲到、放限制級電影《香水》給學生看，家長檢舉後，該校教評會去年初決議予以解聘，但這名老師不服學校未給輔導期就解聘，提出申訴，最近教育部認為他「剛愎自用」、「無輔導必要」，力挺學校合理解聘，但依規定這名老師2個月內仍可提行政訴訟。

高市教育局也發出新聞稿，針對這名路竹高中高中部教師解聘案，強調依處理不適任教師作業要點方式處理，對學校解聘當事人，教育局表達尊重與支持。

教育局指出，這名老師不服解聘處分，向高市教師申訴評議委員會申訴，高市申評會決議「申訴有理由，學校應另為適法之處置」，是考量當事人還可經過輔導予以改正，不過，中央申評會則評議認為，當事人顯無期待有檢討改進之可能，無輔導必要，教育局對此表示尊重。

據了解，這名老師2012年請了長時間病假，卻與畢業女學生出國旅遊，還經常上課遲到、罵三字經，沒有登山證卻帶學生爬玉山攻頂，被校方勸阻，他竟情緒失控手搥桌子，結果反而手骨折，前年底，他在課堂上播放限制級電影《香水》，經家長向教育局檢舉，校方啟動不適任教師處理機制，送考核會懲處，去年元月解聘。

(中時)