手輕搭「她」顫抖的肩 楊子儀：該說的都說了
男星楊子儀近年因主持外景節目《世界第一等》而打開知名度，且在演員工作上也有亮眼成績，以《雨後驕陽》的劉木成一角，入圍當年金鐘獎最佳男配角獎，又接下《春梅》、《天若有情》、《加油！美玲》等戲，事業蒸蒸日上，而這些，他的父親只能在天上看顧著，昨天楊子儀到慈恩園探望過世的父親，過程洋蔥滿滿。
楊子儀在臉書po文，表示每年去完慈恩園，都會帶「妳」來這吃麵，這個讓他牽腸掛肚的「妳」，其實是楊媽媽，「今天看妳拉開他的窗，手摸了一下他的照片，沉默...然後離開。我和他道別，闔上他的窗」，為人母親的堅強在此稍稍瓦解，做兒子的，手輕搭在媽媽顫抖的肩上，「我知道，該說的都說了」。
昨晚，楊媽媽唱了楊乃文的〈祝我幸福〉給兒子聽，那句「我很幸福，真的幸福，卻渴望得到你的祝福」，就像唱給遠方的父親一樣，她讚花甲之年的媽媽唱得很美，也跟父親報告：「老頭~你好嗎？我們都很好」，網友看了也直呼感人，並要他別擔心「「他一直都在我們的身邊守護著我們」。
(中時電子報)
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