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2月9日中視午間新聞搶先看│中視新聞20170209

今天2月9日的中視午間新聞搶先看：

薪資成本可列舉 影響540萬戶

所得稅制將有重大變革！現行《所得稅法》規定，律師、醫師等行業可用「執行業務所得」申報，而且可以扣除執行業務成本並採實報實銷，一般民眾卻不行，大法官認為，一般民眾及藝人不能比照「執行業務所得」列舉成本並扣除，違反租稅公平原則，2年內須修正。財政部粗估，約有540萬戶可望受惠。

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鄭明典:不到一天 驟降逾10度

愈晚愈冷，注意要保暖！入冬首波寒流南下，中部以北及宜蘭氣溫持續下降，淡水已經出現9.7度低溫，中午過後氣溫還會由北往南急降，今天晚上到明天清晨全臺急凍，北部及東北部低溫將下探至8、9度，中部低溫10度左右，其他地區最低溫也只有12至14度。

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外食費漲幅擴大 每月多花百元

行政院主計總處昨天發佈元月物價調查結果，受到春節各類費率加價、一例一休成本上揚等因素影響，包外食費月增率0.39％，創近21個月最高，消費者物價（CPI）年增率2.25％，也創下近11個月新高。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)