馮紹峰、郭碧婷戀愛進行式？ 被駁「只是請吃飯」

馮紹峰與郭碧婷傳出兩人陷入熱戀。(圖/名偵探趙五兒)

大陸男星馮紹峰主演《蘭陵王》走紅兩岸三地，日前才傳出與女友林允分手，沒想到立刻傳出新戀情，對象正是《那片星空那片海》同劇演員郭碧婷，據悉女方過年還特地飛往上海，戀情似乎打得正火熱。

根據《名偵探趙五兒》報導，郭碧婷抵達上海後，立刻坐上黑色越野車駛向某高檔社區，未料三天內竟足不出戶，反倒是除夕夜時馮紹峰父母送來年夜菜，疑似藉著年節之名來見家長，一直到第四天2人才被拍到並肩現身社區停車場，不過到了機場只見郭碧婷下車，完全沒看到馮紹峰身影，讓外界揣測為了掩人耳目藏身座車中。

對於兩人是否處於戀愛進行式?根據《新浪娛樂》求證馮紹峰工作人員，對方是否認此段戀情，表示兩人只是普通朋友，會見面吃飯純粹是馮紹峰盡地主之誼而已，也有不少網友吐槽應該是為新戲宣傳的手法，根本不靠譜。

(中時電子報)