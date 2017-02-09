川普致函習近平 外交部：台美溝通良好

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美國總統川普稱，期待與陸方合作「發展建設性關係」。外交部今天對此表示，台美雙方有溝通管道及方式，也了解彼此立場。

外電報導，白宮在聲明中說，美國總統川普今天致函中國大陸國家主席習近平，表示期待與他合作「發展建設性關係」以利雙方。

外交部發言人王珮玲今天在例行記者會上對此表示，台美雙方有非常好的溝通管道與方式，會就所有彼此關切議題交換意見。

她說，對於川普致函習近平，目前尚未看到相關訊息，無法評論，但台美雙方就彼此關切議題經常交換意見，也了解彼此立場。1060209

(中央社)