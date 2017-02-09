醫院器械重複用 浙江5人感染愛滋
中國大陸浙江省衛計委今天在官網發布通報，浙江省中醫院一名技術人員重複使用吸管造成交叉汙染，導致部分治療者感染愛滋病毒。經檢測，確診5例。公安機關已立案偵查。
通報表示，浙江省衛生和計劃生育委員會1月26日接到浙江省中醫院報告，緊急對涉及的全部治療者血液篩查，並啟動調查、追責。直接責任人涉嫌醫療事故罪，由公安（警察）機關立案偵查，並已採取刑事強制措施。
經查，此次傳染源為一名治療者在治療過程中，因個人原因在醫院外感染愛滋病毒。浙江省中醫院一名技術人員違反「一人一管一拋棄」操作規程，在操作中重複使用吸管，造成交叉汙染，導致部分治療者感染愛滋病毒。
浙江省衛計委已組織專家根據感染者具體情況採取治療和相應的干預措施，並責成有關單位全力做好感染者的關懷和賠償等後續工作。同時，在浙江全省展開醫療安全大排查，防止類似事件發生。
大陸搜狐新聞、北京青年報微博等媒體一早也報導了這起事件，但上午10時30分查閱時，新聞頁面已顯示為「抱歉，你訪問的頁面位址有誤，或者該頁面不存在」，隨後重導回網站首頁。
不過，浙江省衛計委的通報還在官網上。
通報說，有關部門已免去院長的行政職務和黨委副書記職務，給予中共黨內嚴重警告處分；免去黨委書記的黨職和副院長的行政職務；撤銷分管副院長職務，免去其黨委委員並給予中共黨內嚴重警告處分；撤銷檢驗科主任職務；免去醫務部主任職務；免去院感科科長職務。1060209
(中央社)
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