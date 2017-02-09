傳藝停車繳費機像靈堂 全聯善美將修改
才剛整修重新開幕的宜蘭傳統藝術中心，被網友爆料停車繳費機看起來像靈堂，經營傳藝中心的全聯善美基金會說，感謝網友注意園區細微處，之後將修改設計。
傳藝中心由全聯善美的文化藝術基金會接手經營，1月21日重新開幕，農曆春節期間，入園累計人數就超過10萬人次，成為人氣旅遊景點。
有趣的是，有網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張傳藝中心停車繳費機照片，半圓弧型的繳費亭，兩側以藍色底，搭配中國風圖樣，寫著「自動繳費機」，設計讓網友認為像靈堂，引發討論。
全聯善美的文化藝術基金會今天表示，園區有兩處停車繳費亭，業者在設計上皆以藍白紅為主，近似青花瓷藍白組合的概念，「很感謝網友到傳藝遊玩，並注意到園區的細微處，也歡迎網友一起來討論您心目中傳統色是什麼色？當然我們也會跟停車場業者討論並做修正」。
全聯的中元節普渡廣告讓人印象深刻，先前有貞子系列後，去年中元節再展創意，廣告中只見全聯先生對著空蕩蕩的水池、老屋、鞦韆和旋轉門自言自語，還製作網頁的隱藏版，只要同時按下鍵盤上的「RIP」，就能顯現出電視廣告看不到的特效。
這次在傳藝中心被網友認為是像靈堂的繳費機，也被網友P圖惡搞，剪接貼上有道士在繳費亭前抓鬼，也有網友搞笑說，「投金紙還是銀紙？」、「來店禮是毛巾」，似乎成了另類行銷。1060209
(中央社)
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