秘書住官舍 蘇嘉全：曹啟鴻體恤部屬

立法院長蘇嘉全今天表示，農委會前主委曹啟鴻的秘書願意跟到台北來，也是為國家做事，這絕對不是男女之間的關係，是曹啟鴻體恤部屬，大家應該朝著善的方向來看待這件事。

曹啟鴻被壹週刊報導，讓官舍2樓變更為職員宿舍，供隨身同仁入住，引起關注。蘇嘉全今天在立法院受訪時對此表示，農委會的官邸他住過，一個人住感覺太大了，曹啟鴻3個秘書從屏東上來，曹啟鴻體恤讓3個秘書住在官邸樓上，這也不是一般的部長能做到的。

蘇嘉全指出，在法律的程序當然要依法辦理，現在要看的是有沒有依法繳該繳的錢，有沒有將部長的官邸提供給秘書住的程序合法化。

蘇嘉全也說，他與曹啟鴻認識幾十年，曹啟鴻是老師出身，非常有潔癖，對部屬也非常的關心；這一個事件對曹啟鴻來講，是滿委屈的，其實從屏東到台北來，一般人是不上來的，曹啟鴻的秘書願意跟到台北來，也是為國家做事。

蘇嘉全強調，這絕對不是男女之間的關係，是曹啟鴻體恤部屬，人民與社會應該也要體恤曹啟鴻對部屬的關心，才會這麼做，大家應該朝著善的方向來看待這件事。1060209

(中央社)