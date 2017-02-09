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公保年金化 教團：強盜式掠奪

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全教產等團體籲政府勿動公保法
全教總及新北市教育產業工會等團體9日前往教育部大門口外陳情，抗議政府年金改革罔顧公保法，並有豪奪公保金之嫌。（姚志平攝）
公保年金化，教團：強盜式落奪
全教產今天動員20多人到教育部前抗議「公保年金化」。（林志成攝）

「公保金掉入黑洞，我要領回公保金。」全國教育產業總工會等團體今天動員20多人到教育部前抗議，指責政府推動「公保年金化」，將原本一次領的公保金納入退休金計算，加上所得替代率有「天花板上限」，最後公保金完全被吃掉，他們不接受這樣的改革。

另個教師團體全國教師工會總聯合會也發表聲明，指「公保年金化」後，退休老師每月所領的錢少了約1/4，「這不是改革，是強盜式的掠奪」，他們強烈反對。

年金改革國是會議後政府公告的方案中，擬將「公保年金化」，將公保與退休金一併放在「所得替代率的框架中」，造成公教人員惶惶恐恐過了驚魂未定的農曆年。

全教產理事長黃耀南今天帶了20多位老師到教育部前抗議，他說，現在公保是一次領，以30年年資的老師來說，大約可領170萬元。這次年金改革，將公保與退休金放在一起處理，加上有所得替代率有「天花板上限」，原先公保金宛如掉入黑洞，退休公教人員領不到。

新北市教育產業工會副理事長李曼麗說，退撫基金屬於職業年金，公保屬於社會保險，兩者根本是不同制度，豈能混為一談？更何況，退撫基金有破產的危險、公保基金沒有，兩者不應該合併處理。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則說，依現行制度，年資30年的教師退休後，每月可領退休金5.6萬元及一次公保金170萬元（相當於每月約1萬元），也就是平均每月領6.6萬元左右；但在年金改革及「公保年金化」後，因為所得替代率會逐年降到52.5％，他們每月僅能領4.9萬元，差很多。

教育部人事處專門委員曾逸群回應，「公保年金化」後，公教退休人員，即使不想請領公保年金（月領），也可選擇一次領，權益不受影響。

請領公保年金的人，比一次領不划算，哪些人人會選擇年金？教育部人事處科長呂逸芝說，根據現有年金規定，請領當事人死亡後，家人（配偶、未成年子女及父母）可領「遺族年金」維持基本生活，因此仍會有人選擇走這條路。

(中時)

關鍵字：公保年金
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