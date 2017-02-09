拚觀光 政務委員張景森提三大策略
最重視觀光產業的行政院政務委員張景森，今天在慶祝觀光節大會提出三大發展策略，做為今年的努力方向。
這三大策略是：第一要穩住陸客市場，並加以優質化。具體做法是針對團客和自由行的行程，逐步改善品質以穩住市場。雖然兩岸之間有些因素無法控制，除此之外，只要能做到的一定要盡力做好。
第二是開發新市場，並且維持住成熟市場。免簽政策既然收效宏大，未來也要繼續擴大。除了原有的機構，更要動員外交體系，未來推展觀光也將列為駐外單位的考評；如此多管齊下，預估今年會有大幅成長。
第三是提升國民旅遊。這是所謂「自己的觀光自己救」，去年從事國內旅遊的人口約有1.8億人次，今年的目標是2億人次。由於台灣遊客消費水準高，可以透過國旅補足陸客減少的市場，包括擴大國旅和國旅卡轉型帶動國內旅遊。
此外，張景森又說，雖然去年陸客減少約67萬人，但日、韓旅客成長甚為快速，尤其去年8月實施泰國、汶萊旅客免簽證後，泰國旅客快速成長達9成，這證明開放免簽及減化簽證程序確實有效，今年還要持續開拓新市場。
(中時)
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