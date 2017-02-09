東馬醫美中心升級，醫師裝備全到位

台東馬偕醫院長王功亮（右三）介紹醫美團隊，強調有醫美需求的民眾不須再到外縣市就醫。（黃力勉攝）

台東馬偕醫院成立醫學美容中心後，陣容越來越完整，除了有皮膚科、整形外科、耳鼻喉科及家醫科醫師進駐外，還引進最新的超音波拉提、脈衝光等設備，讓愛美的民眾不需舟車勞頓，在台東就能享有與西部大醫院同等級的醫美服務。

東馬院長王功亮表示，東馬不只要做到急重症病患不外轉，就連醫學美容的需求也要兼顧，醫院的醫師都是一時之選，設備也非常先進，對有醫美需求的民眾，可以先到醫學美容諮詢中心諮詢，了解各項美容醫療的成效。

東馬皮膚科主治醫師王研人表示，對於臉部及皮膚的問題，東馬都有設備可以對應解決，尤其是院方的亞歷山大雷射機器，是除毛的高階機種，就連西部大醫院都不見得有，用過的患者都讚譽有加。

整形外科醫師蔡嘉軒指出，醫院的音波拉提設備，可以針對患者需求調整溫度及深度，是相當客製化的設備，且恢復期短、不需開刀，很受患者歡迎。

耳鼻喉科主治醫師許瑞賢，則曾收治一名因為尼伯特風災遭打斷鼻樑的患者，還為他重建山根及鼻子，術後鼻子比以往更挺、帥度增加不少，讓患者笑著說，尼伯特讓他重生。

(中時)